Brandt: "Hopelijk krijgen we volgend seizoen wildcard voor de Ronde"

"Met Maxime Vantomme en Alex Kirsch hebben we 2 renners die heel ver kunnen geraken in de voorjaarskoersen", zegt Brandt. "En met Eliot Lietaer en Kenny Dehaes (foto) tellen we ook 2 sterke nieuwkomers."

Ook neoprofs Franklin Six (20) en Julien Mortier (20) zijn 2 nieuwe namen op de loonlijst van WB-Aqua Protect-Veranclassic. "Mortier kan zowel in de Waalse als in de Vlaamse koersen uit de voeten. Maar we zullen hem vooral een klimprogramma voorschotelen."

"Ook in Franklin Six zie ik heel veel. Franklin kan heel goed naar een doel toewerken. Maar hij legt zichzelf soms te veel druk op. Hij droomt over de Ronde van Vlaanderen en Gent-Wevelgem, maar eerst moet hij nog wat leren bij de profs."