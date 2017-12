De Buyst hoopt op jaar van de doorbraak: "Een stap in het onbekende"

Tiesj Benoot heeft samen met zijn ploegmaats net een stage achter de rug in Mallorca als voorbereiding op het nieuwe wielerseizoen. "Ik heb het deze winter bewust iets rustiger aangepakt omdat ik vorig jaar leerde dat ik wel snel in vorm kan zijn."

De nummer 20 van de voorbije Ronde van Frankrijk jaar heeft naar eigen zeggen geen ambities voor het (jongeren)klassement in de Tour. "Mijn voornaamste doelen zijn de klassiekers. Een algemeen klassement nastreven in een grote ronde zou een stap overslaan zijn. Mijn doel in de Tour is om mee te gaan in een vlucht en een etappe te winnen."

Dat het een lang voorjaar wordt voor Benoot, schrikt de 23-jarige renner niet af. "Ik begin met de Omloop Het Nieuwsblad en ik rijd tot en met Luik-Bastenaken-Luik. Ik heb samen met de ploeg besloten om Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix te laten vallen. Daardoor koers ik minder wedstrijden, maar wel een iets langere periode. Ook het WK in Innsbruck speelt in mijn hoofd. Ik heb al mooie dingen gelezen over het parcours. Het is een wedstrijd waar ik graag bij ben en ik denk wel dat er toch iets moet kunnen daar."