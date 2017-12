MPCC: "Roepen Sky op om Froome voorlopig te schorsen"

Vorige week woensdag maakte de UCI bekend dat Chris Froome tijdens de Vuelta positief getest had op salbutamol. De beste ronderenner van het moment had twee keer zoveel salbutamol (een middel tegen astma) in zijn urine als toegelaten.

"We roepen Team Sky op om zijn renner vrijwillig te schorsen tot het einde van de procedure", zegt de MPCC, de beweging voor een geloofwaardige wielersport.

"Door een voorlopige schorsing kan Sky zich beter focussen op de verdediging van Froome. Het zou ook veel spanningen wegnemen in het wielerpeloton."

Belangrijk detail: Team Sky maakt zelf geen deel uit van de MPCC.