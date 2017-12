Lobato verlaat LottoNL-Jumbo, Tolhoek en Eenkhoorn geschorst

Vorige week werden Lobato, Tolhoek en Eenkhoorn weggestuurd van het trainingskamp van LottoNL-Jumbo in Spanje. Het drietal had slaapmedicatie in bezit en in gebruik zonder dat de ploeg daarvan op de hoogte was.

"Bij het bepalen van de maatregelen hebben we rekening gehouden met alle juridische en persoonlijke aspecten en de grote impact die het voorval heeft gehad op de ploeg", zegt LottoNL-Jumbo.

"Daarnaast hebben we ook rekening gehouden met de medicatie die de renners bij zich hadden en hoe daarmee is omgegaan. Geen enkele renner handelde in strijd met de UCI- of WADA-regels."