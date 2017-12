De Gendt: "Ik wil nog zoveel mogelijk mooie koersen winnen"

"Het afgelopen seizoen had ik in de Ruta del Sol heel goede benen", blikt Tim Wellens terug. "Daarna kwam ik in een periode zonder wedstrijden, wat ik enorm jammer vond met mijn goede vorm. Omdat ik in die periode altijd redelijk goed ben, dacht ik een wedstrijd toe te voegen, de Omloop Het Nieuwsblad. Het is moeilijk om ambities te stellen, maar in de BinckBank Tour heb ik al op zo'n omlopen gekoerst en dat beviel me wel", zegt Wellens.

"Mijn programma begint in Mallorca en in de Ruta del Sol, gevolgd door de Omloop Het Nieuwsblad. De 2e periode start met Parijs-Nice, de Ronde van Catalonië, de Waalse klassiekers en de Giro. In de Giro start ik zonder klassementsambities, maar wil ik wel graag een ritoverwinning boeken." In de Tour zal Wellens niet te zien zijn volgend jaar. "De Ronde van Frankrijk is één van de grootste wedstrijden ter wereld en ik ga er ongetwijfeld nog aan de start staan, maar niet in 2018."

Het WK in Innsbruck (Oostenrijk) is een parcours dat de 26-jarige heuvelspecialist wel moet liggen. "Iedereen droomt natuurlijk van de wereldtitel. Het is een parcours dat me goed ligt, maar het is nog een lange tijd tot het najaar. Het WK is een koers die laat valt en we gaan eerst zien hoe het begin van het seizoen verloopt."