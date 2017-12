"Stig Broeckx heeft heel andere doelen dan weer renner te worden"

Coach Paul Van den Bosch schetst de lange weg die Stig Broeckx al afgelegd heeft. "Na de eerste medische bulletins zag het er zeer, zeer slecht uit voor Stig. Op een bepaald moment werd hem nog heel weinig kans toegedicht op een normaal menswaardig bestaan", vertelt Van den Bosch aan Sporza.

"Dat is intussen helemaal gekeerd. Stig werkt keihard en maakt heel grote vorderingen. Mirakels bestaan misschien niet, maar het wekt wel verwondering en bewondering."

"Alles wat ik zag, elke stap, is straf geweest. Hij zet gigantische en bewonderenswaardige stappen op alle vlakken. Alles moet weer opgebouwd worden en Stig is zich daarvan bewust. Hij doet dat op een heel serene manier, net zoals toen hij renner was."

"Het is niet te voorspellen hoeveel progressie hij nog kan maken. Die eerste medische prognoses waren zeer donker. Dat hij nu staat waar hij staat, had niemand verwacht."