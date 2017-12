Keukeleire: "Zal gemakkelijker zijn om mijn eigen kans te gaan in grote rondes"

Dit jaar greep Keukeleire net naast de overwinning in Gent-Wevelgem. Is hij in 2018 wel in staat om Van Avermaet te vloeren in een gelijkaardig scenario? "Dat hoop ik toch. Ik moet wel zeggen dat ik dit jaar niet het gevoel had dat de 2e plaats het hoogst haalbare was. Ik heb er een tijdje van gebaald na de wedstrijd. Maar dat is iets waar je uit leert, dat is ervaring die ik opgedaan heb."

"In de Ronde van Vlaanderen heb ik vaak het gevoel gehad dat ik net iets tekortkwam in de finale. In Roubaix is het voor iedereen hetzelfde. Je krijgt altijd te maken met wat pech. Als ik die pech had op het goede moment, kon ik de finale rijden. Meer dan in de Ronde van Vlaanderen heb ik in Roubaix het gevoel gehad dat ik bekwaam ben om de finale te rijden."

In 2018 moet het dus lukken om finales te rijden? "Zeker weten. Het zat er dit jaar al in. Ik ga met vertrouwen 2018 in."