Vader Stig Broeckx: "Met zijn ingesteldheid kan Stig anderen inspireren"

Stig Broeck belandde in mei 2016 in een coma na een zware valpartij in de Ronde van België. Zo'n jaar geleden kwam het nieuws dat hij ontwaakt was. Sindsdien werkt hij elke dag hard aan zijn revalidatie. Sporza sprak met vader Peter Broeckx.

"Of ik nog in mirakels geloof? We hebben er al eentje gezien. Hoe Stig ontwaakt is uit zijn coma en hoe zijn bewustzijn stapje voor stapje teruggekeerd is terwijl dat medisch gezien onmogelijk geacht werd, dat is een mirakel, als je het zo wilt noemen", vertelt hij.

"De Stig van vroeger keert niet terug, dat weten we. Op een gegeven moment moet je dat onder ogen zien. Momenteel heeft hij het heel moeilijk met de afhankelijkheid, dat vindt hij echt verschrikkelijk. Hij is zeer dankbaar en zegt wel 1.000 keer per dag bedankt, terwijl dat absoluut niet hoeft. Dat is zijn karakter."

"Je mag ons toewensen dat Stig kan blijven evolueren en verbeteren tot op een aanvaardbaar niveau. Dan kan hij iemand zijn die met zijn motivatie en ingesteldheid anderen kan inspireren. Dan ben ik ervan overtuigd dat ze hem niet zullen herinneren als die jongen van die valpartij."