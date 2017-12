Lawrence Naesen: "Hopelijk kan ik Oliver een paar keer kloppen"

Na 1 seizoen bij WB Veranclassic Aqua Protect zet Lawrence Naesen de stap naar een WorldTour-ploeg. Op trainingskamp met Lotto-Soudal kon Sporza de jongere broer van Belgisch kampioen Oliver Naesen strikken voor een interview. "Ik geniet er met volle teugen van", vertelt hij.

"Lotto-Soudal was er het snelste bij. Er was interesse van AG2R (de ploeg van Oliver, red), maar als Belg is het toffer om naar een grote Belgische ploeg te gaan. Oliver en ik zijn aartsrivalen. Neen, we komen heel goed overeen. Maar ik denk dat het toffer is voor mij en mijn broer, maar ook voor de mensen die kijken naar de koers, dat we tegen elkaar rijden in plaats van elkaar te helpen. Dat zal wel leuke duels geven over een aantal jaar, denk ik."

Wat verwacht Naesen van het voorjaar? "Dat kan ik nu nog niet zeggen. Ik ga mijn best doen om er een mooi voorjaar van te maken. Ik hoop dat ik mijn broer een paar keer kan kloppen, dat zal een leuke sfeer geven thuis. Op training kan ik hem wel kloppen, maar na een koers van 200 kilometer is iedereen snel. Dan hangt het van de uithouding af. Dat valt te zien."