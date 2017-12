Greipel: "Graag opnieuw een goed resultaat in Parijs-Roubaix"

Ik wil me natuurlijk bewijzen in 2018 en tonen dat ik nog de oude ben. Ik kijk daarbij uiteraard naar de sprints, maar ook de klassiekers.

Ik wil me natuurlijk bewijzen in 2018 en tonen dat ik nog de oude ben. Ik kijk daarbij uiteraard naar de sprints, maar ook de klassiekers.

"2017 was zeker niet mijn beste seizoen, maar ook niet mijn slechtste. Ik wil me natuurlijk bewijzen in 2018 en tonen dat ik nog de oude ben. Ik kijk daarbij uiteraard naar de sprints, maar ook de klassiekers."

Dit jaar werd Greipel 7e in Parijs-Roubaix, op 12 seconden van winnaar Greg Van Avermaet. Keert hij in 2018 terug om te winnen? "Ik wil niet over de overwinning spreken, maar wil graag opnieuw een goed resultaat neerzetten."

De Ronde van Frankrijk doet volgend jaar de kasseien van Roubaix aan. "Daar ben ik nog niet mee bezig, maar het wordt zeker een heel interessante etappe."

Ook in de Ronde van Vlaanderen toonde Greipel de voorbije jaren zijn kunnen. Ploegleider Marc Sergeant vindt dat de Duitser zijn krachten moet sparen voor de finale. "Zolang iemand anders kopman is, is dat niet mogelijk omdat ik graag iets teruggeef en de kopman zo goed mogelijk wil ondersteunen. We zullen zien hoe de koers verloopt, maar de Ronde is waarschijnlijk een beetje te zwaar voor mij."