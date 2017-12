Adam Yates keert in 2018 terug naar de Tour, Simon Yates in Giro en Vuelta

Adam Yates debuteerde in 2015 met een 50e plaats in de Ronde van Frankrijk en werd een jaar later 4e in de eindstand én beste jongere. Dit jaar eindigde hij 9e in de Ronde van Italië en 34e in de Ronde van Spanje.

"Het voelt prima om naar de Tour terug te keren. Het was goed om eens een ander programma te proberen, maar de Tour blijft speciaal. Ik kijk uit naar de uitdaging", verklaart Adam Yates.

"Ik ben me nog altijd als renner aan het ontwikkelen en voel geen extra druk door mijn resultaat van 2016. Ik zal mijn best doen, we zien wel waar we uitkomen."