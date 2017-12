"Monument winnen zal probleem blijven, maar we moeten wél meestrijden"

2017 is geen vetpot geweest voor Lotto-Soudal. Marc Sergeant geeft dat zonder verpinken toe. "De conclusie is vrij duidelijk: het klassieke seizoen, en dan vooral het voorjaar, hebben we gemist. In de Tour hebben we geen rit gewonnen. Dan is het geen goed jaar geweest", zegt Sergeant.

"Uiteindelijk hebben we nog wel 25 overwinningen geboekt, met zeges in de Vuelta en de Giro en Tim Wellens die in China won. Gelukkig dat we een goed september en oktober hadden, zodat we de miserie van ervoor konden vergeten en zo de winter kunnen ingaan."

"Ik hoop dat het volgend jaar beter zal lopen in de klassiekers, maar wij hebben geen Van Avermaets en Sagans in de ploeg. Laat ons dus realistisch zijn: een monument winnen zal een probleem blijven. Maar ik wil wél dat we meestrijden voor een overwinning, want het is niet leuk als je 30 kilometer voor de finish al uitgeteld bent."