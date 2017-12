Piva: "Ronde van Vlaanderen is grote doel voor Van Avermaet"

Jürgen is hier niet alleen maar in een dienende rol. Greg helpen betekent ook vooraan koersen en dat betekent dat je voor winst kan rijden.

Met Jürgen Roelandts heeft BMC een renner met veel ervaring in huis gehaald. "Zijn voornaamste taak is Greg bijstaan tijdens de voorjaarsklassiekers met de ervaring die hij heeft, maar we kunnen hem ook tactisch uitspelen. Het is niet zo dat hij hier alleen maar is in een dienende rol. Greg helpen betekent ook vooraan koersen en dat betekent dat je voor winst kan rijden."

Met Teuns, Vliegen en Van Hooydonck staat er nog wel wat jong geweld klaar om zich te tonen in 2018. "Teuns is met het vertrouwen dat hij vorig seizoen heeft gekregen supergemotiveerd voor het nieuwe seizoen. Zijn focus ligt op de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Met Simon Gerrans hebben we er een belangrijke pion bijgehaald die zijn ervaring kan delen met Dylan."

"Vliegen is een heel goede renner. Hij heeft vorig seizoen wat pech gehad, maar dit seizoen zal hij zeker een verrassing zijn. Ook over Van Hooydonck zullen we nog veel horen. We zullen kunnen genieten van zijn manier van koersen, zeker in de klassiekers", besluit Piva.