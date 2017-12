Minister: "Verkeerd signaal", Naesen: "Ik vind het wijs"

Ik was graag eens gaan luisteren naar een sterk verhaal van Lance Armstrong, maar dat had op een ander moment gekund, los van een wielerwedstrijd. Nu straalt dat op een negatieve manier af op de Ronde en dat stoort me.

Ik was graag eens gaan luisteren naar een sterk verhaal van Lance Armstrong, maar dat had op een ander moment gekund, los van een wielerwedstrijd. Nu straalt dat op een negatieve manier af op de Ronde en dat stoort me.

"De Vlaamse overheid betaalt gelukkig niet voor de komst van Lance Armstrong. Wij betalen voor de organisatie van die koers en andere Vlaamse koersen. Het effect van die wedstrijden is zo groot - sportief, sociaal en economisch - dat ik die wedstrijden wil blijven ondersteunen."

"We willen een zuivere koers en zullen doping streng blijven controleren. Dus ook daar investeren we in. Nevenevenementen (zoals de komst van Armstrong, red) steunen wij niet. Die krijgen geen subsidies van Vlaanderen."

Mag Armstrong wettelijk meerijden in een officiële auto van de Ronde? Muyters: "Hij mag niet deelnemen aan wedstrijden, ik denk dat in een auto zitten op zich geen probleem is. Ware het niet dat er nu een marketingstunt van gemaakt wordt, dat vind ik dus geen goed idee. Ik zal die boodschap ook overmaken aan Wouter Vandenhaute."

"Ik was graag eens gaan luisteren naar een sterk verhaal van Lance Armstrong, maar dat had op een ander moment gekund, los van een wielerwedstrijd. Nu straalt dat op een negatieve manier af op de Ronde en dat stoort me. Ik ga voor de Ronde dus zeker niet naar hem luisteren."