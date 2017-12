Zien we Chris Froome en co binnenkort in Mickey Mouse-shirts?

In het persbericht maakt Disney bekend dat de belangen die Twenty-First Century Fox heeft in onder meer Sky plc ook overgaan naar Disney. Sky plc is een Brits satelliettelevisienetwerk, dat beheerder is van de populairste abonnements-tv in het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

Team Sky maakte onlangs zijn nieuwe tenues voor 2018 bekend. Wie weet hangt er door de overname van Disney misschien een aanpassing in de lucht?