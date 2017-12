"Ik vind het niet verkeerd dat Armstrong naar de Ronde komt"

30 maart wordt een evenement voor ondernemers die daar geld voor betalen, het is geen lezing voor jeugdrenners. Museeuw: "Lance komt en zal wellicht getuigen over zijn verleden en het wielrennen in die tijd. Dat is en blijft interessant. Hij moet niet afzijdig staan."

"Kijk naar mensen zoals Richard Virenque en Laurent Jalabert: ze zijn nog altijd welkom in de koers en in de Tour de France. We moeten afstappen van het idee dat we alle mensen van onze generatie moeten weren uit de koers, want dan blijven er nog weinig over", herhaalt Museeuw.