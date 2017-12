Belgische dopingjager: "Komst van Armstrong is verwerpelijk"

Van Eenoo laakt niet alleen het dopinggebruik van Armstrong, hij neemt ook diens omgang met andere mensen op de korrel. "Armstrong heeft zich niet al te mooi gedragen door mensen onder druk te zetten om ook doping te gebruiken. Dat is mijns inziens nóg erger dan het zelf doen. Mensen die geen doping nemen uit het team gooien, viseren en de sloot inrijden, dat is crapuleus. Ook daar is weinig schuldbekentenis voor gekomen."

Andere dopingzondaars, zoals Richard Virenque, draaien wel al een tijdje volop mee in het wielercircus. Van Eenoo: "Laat me eerlijk zijn: ik geen fan van Virenque, ook door zijn gedrag in het verleden. Maar hij heeft zijn straf uitgezeten. Ik geloof dat als je spijt betuigt, ook al is het in te bedekte termen geweest, dat je dan een tweede kans verdient. Als je ook die beschaamt, dan is het volledig afgelopen en is het levenslang. Dan hoor je niet meer thuis in de sport."