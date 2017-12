Vandegoor: "De grote vraag is: Zal Armstrong zich nederig opstellen?"

Flanders Classics pakt uit met een nieuw concept en organiseert in de week voor de Ronde van Vlaanderen een nieuw concept voor bedrijven. Om promotie te maken voor het evenement haalde de organisatie een grote, maar erg omstreden naam binnen: Lance Armstrong. Een keuze die niet alle wielerliefhebbers kunnen smaken.

"Het is op zijn minst opmerkelijk en merkwaardig te noemen", zegt Sporza-journalist Vandegoor. "De feiten zijn bekend. Hij werd door de UCI levenslang geschorst. In de samenvatting van zijn dopingrapport staat dat hij de leider was van het meest gesofisticeerde en succesvolle dopingprogamma ooit. En die man komt naar de Ronde van Vlaanderen, het symbool van de koers in ons land."

"Eigenlijk is het een economisch evenement, eerder dan een sportief evenement. Maar ik vermoed dat dit voor enorme internationale aandacht zal zorgen. Journalisten uit heel de wereld zullen hierop afkomen om de grootste dopingzondaar uit de wielergeschiedenis te interviewen."

Organisator Vandenhaute zegt dat Armstrong welkom is. Hij vraagt zich af waarom renners als Jalabert en Virenque wel nog uitgenodigd mogen worden en Armstrong niet. "Het is inderdaad waar dat er veel hypocrisie is als het over die grote dopingzondaars gaat. Virenque is tijdens de Tour de grote vedette en Armstrong is er persona non grata. Dus op dat vlak geef ik Vandenhaute gelijk."