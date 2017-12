Froome: "Dit zal geen schaduw werpen over mijn carrière" (video)

De UCI maakte gisteren bekend dat Chris Froome tijdens de afgelopen Vuelta tegen de dopinglamp liep. De Brit van Team Sky had twee keer zoveel salbutamol in zijn bloed als toegelaten. De BBC kon de renner spreken op zijn stage in Mallorca.

"Ik begrijp dat dit een grote schok is voor de mensen. Ik begrijp de negatieve reacties, zeker gezien de geschiedenis van onze sport. Maar dit is geen positieve dopingtest", vertelt een rustige een zelfzekere Froome.

Salbutamol is een toegelaten geneesmiddel tegen astma. "Ik doe het zo al tien jaar. Ik ken de regels over het geneesmiddel, ik ken de limieten. Ik heb een zeer duidelijke routine. Ik weet wanneer en hoeveel keer ik mijn puffer mag gebruiken. Ik heb al die informatie aan de UCI gegeven. Ik wil ze heel graag helpen om dit uit te klaren."

"Onze sport heeft een heel duistere geschiedenis met doping. Ik doe er tijdens mijn carrière alles aan om te laten zien dat het veranderd is. Dit zal geen schaduw werpen over mijn carrière."