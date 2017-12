Woedende Tony Martin over Froome: "Een schandaal van 2 maten en gewichten"

"Ik ben woedend. In het geval van Chris Froome wordt duidelijk met 2 maten en gewichten gemeten. Andere sporters worden na een positieve test onmiddellijk geschorst. Hij en zijn team krijgen van de UCI de tijd om een uitleg te geven."

"Ik heb geen weet van een dergelijk geval in het recente verleden. Dit is een schandaal, hij had ook niet meer aan het WK mogen deelnemen", verwijst de Duitser naar het feit dat de dopingtest daags voor het WK tijdrijden al bekend was. Froome pakte nog brons, Martin werd 9e.