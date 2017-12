Schotte: "Er is achter de schermen al veel onderzoekswerk gedaan om Froome vrij te pleiten"

De UCI was ook nooit van plan om te communiceren over deze zaak. Zonder de Franse krant Le Monde en de Britse krant The Guardian zouden we geen weet hebben van deze zaak.

Een kwartiertje na de persberichten van de UCI en Sky volgde The Guardian al met zijn berichtgeving. Sky en de UCI waren duidelijk op de hoogte dat de kranten met het verhaal zouden komen.

Noch de UCI, noch Sky is in snelheid gepakt. Het zijn minutieus voorbereide persberichten waarin weinig dubbele bodems zitten en die heel erg to the point zijn.

Waarom de UCI deze zaak dan nu pas bekendgemaakt heeft? De UCI heeft het recht om te zeggen dat het er geen dopingzaak van maakt als het daar gegronde redenen voor heeft. Ik denk dat men achter de schermen tegen Sky gezegd heeft dat het met een plausibele uitleg moet komen en dat er achter de schermen al gigantisch veel onderzoekswerk is gevoerd om Froome vrij te pleiten.