"Salbutamol rijmt op clenbuterol en is ook een hormoon met opbouwende eigenschappen"

Is salbutamol dan prestatiebevorderend of niet? "Het heeft de bijkomende eigenschappen, en dat is het vervelende van de zaak, dat het ook een beetje een hormonaal anabool is. Het rijmt op clenbuterol en het zit ook in de familie van de anabolen. Dat zijn hormonen met opbouwende eigenschappen."

"In hoge dosissen kan salbutamol opbouwend werken. Dat is de grijze zone waarin we ons nu bevinden. Is het gebruikt om astma te behandelen of om andere redenen? De waarde is overschreden en dus moet er bekeken worden hoe dat komt."