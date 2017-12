Salbutamol-gevallen in de koers: Petacchi, Ulissi en Trentin gingen Froome voor

Voor de Franse dopingautoriteiten vertoonde Igor Gonzalez de Galdeano in de Tour van 2002 - toen hij 7 dagen in het geel reed - een te hoge Salbutamol-waarde, alsook in de Midi Libre van dat jaar. Omdat hij een attest had, was er voor de UCI geen positieve plas en dus ook geen sanctie. Het wereldantidopingagentschap WADA sprak wel van doping, net als de Fransen. Ze straften de renner van ONCE wel: hij mocht 6 maanden niet op Frans grondgebied rijden.