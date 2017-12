Here we go. Froome en Sky in grote problemen wegens abnormale dopingtest. https://t.co/tvclCiyV6h — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) 13 december 2017

Over de aangetroffen hoeveelheid salbutamol bij Froome: dat is echt veel en meer dan Petacchi en Ulissi- die allebei werden geschorst. https://t.co/KBksbaAVIL — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) 13 december 2017

De marginal gains van Sky: tot het randje van het toelaatbare én erover. En dan rennen naar de jurybus om het recht te liegen en te breien. — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) 13 december 2017

Die arme Froome en Wiggins. Wat een pech iedere keer. Allergische en astma-aanvallen precies als ze aan de leiding staan van een grote wielerkoers. — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) 13 december 2017

Hieronder essentiële passage uit het persbericht van de UCI. Sky en Froome moeten via labtesten aantonen dat de dosis niet overschreden is. Dit wordt een juridisch en farmaceutisch gevecht waar Sky heel veel geld tegenaan gaat gooien. pic.twitter.com/p8WnyKHscE — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) 13 december 2017

All in all, in the big picture.



This is by far the biggest name in cycling in recent years.



And that is really, really, really bad for a sport dependent on a sponsor-based team model. — José Been (@TourDeJose) 13 december 2017

Remember how I once saw Froome take his inhaler during Tour de Romandie? And got vilified for it?



Never seen him doing it on screen ever again. Never on camera again. — José Been (@TourDeJose) 13 december 2017

SKY heeft tijd gehad dit pb te schrijven. Zit slim in elkaar. Schuldvraag wordt (indirect) al voorgesorteerd naar teamartsen, niet naar Froome, die alleen advies artsen volgde. — José Been (@TourDeJose) 13 december 2017

Het wordt naar mijn verwachting een verhaal van de lange adem (en heel veel geld) tussen SKY, CAS, UCI etc.



Nou ja die lange adem niet voor Froome dan 🧐 — José Been (@TourDeJose) 13 december 2017