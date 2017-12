"Het is aan Froome om aan te tonen dat alles correct verlopen is"

"Salbutamol of Ventolin, zoals beter bekend in de volksmond, is een toegelaten stof in de vorm van een puffertje en in therapeutische dosissen", zegt Hans Cooman.

"Het WADA vraagt aan de labs om alleen over Salbutamol te rapporteren als de waarde boven een drempel ligt die in normale omstandigheden niet bereikt kan worden door therapeutisch gebruik. Wellicht ligt daar het probleem."

Ge ja veel beter fietsen door het gebruik van Salbutamol? "Als astmapatiënt ga je er zeker beter door ademen. Dat is de bedoeling. Het is nu aan de renner om uit te leggen hoe het komt dat er een verhoogde dosis in zijn urine aangetroffen is."

"Als Froome kan aantonen dat hij Salbutamol in therapeutische hoeveelheden ingenomen heeft of met een puffer, dan is er geen enkel probleem. Als blijkt dat hij het in hogere dosissen genomen heeft of in andere toedieningsvormen dan een puffer, dan heeft hij wel een probleem."