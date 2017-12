UCI: "Froome heeft afwijkende dopingtest afgelegd in de Vuelta"

De 32-jarige Froome schreef dit jaar zowel de Tour de France als de Vuelta op zijn naam. Vandaag heeft de UCI echter bekendgemaakt (klik hier voor het Engelse communiqué) dat de Brit een te hoge Salbutamol-waarde heeft laten optekenen bij een urinestaal dat hij op 7 september liet afnemen.

Salbutamol is een geneesmiddel tegen astma. Het is bekend dat Froome astma heeft en dat product mag gebruiken. Froome heeft er ook geen TUE (therapeutische uitzondering) voor nodig. Maar omdat de waarde in zijn urine dubbel zo hoog als toegelaten was (2.000 nanogram per milliliter in plaats van 1.000), moet de renner op het matje komen bij de UCI.