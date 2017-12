"Zou graag koersen in Catalonië, maar weet niet of dat realistisch is"

"De dokter heeft vandaag gecontroleerd of mijn wervelkolom stabiel gebleven is sinds de operatie en dat is het geval. Dat is op zich goed nieuws, mijn herstel verloopt volgens plan", vertelt Jan Bakelants aan Sporza.

"Het is nu wachten tot het bot helemaal genezen is en dan kunnen we kijken wat de volgende stap is. Op dit moment is er dus nog geen uitsluitsel over wanneer ik opnieuw op de weg mag rijden. Waarschijnlijk zal dat ergens in januari zijn."

"Ik heb momenteel niet echt last, maar het bot is gewoon nog niet stabiel genoeg om te kunnen belasten. Ik ga minstens drie keer per week naar de kinesist, waar ik oefeningen doe om mijn romp te versterken. Ik rijd ook geregeld op de rollen. Als ik naar buiten kijk, heb ik er weinig spijt van dat ik nog niet op de weg mag rijden (lacht)."