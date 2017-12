Nathan Van Hooydonck: "Ik probeer nu mijn eigen naam te maken"

Nathan is de neef van voormalig Ronde van Vlaanderen-winnaar Edwig Van Hooydonck en dus is zijn oom vaak een gespreksonderwerp in het peloton.

"Ik heb al zijn prestaties al online herbekeken, vooral de demarrage in '91 op de Bosberg vind ik fantastisch. Ik heb heel veel respect voor hem, al blijft hij wel mijn oom. Het is anders dan bijvoorbeeld met Tom Boonen, die echt een idool is voor mij."

"Veel renners spreken me aan met mijn achternaam, al vind ik dat niet altijd even tof", zegt Van Hooydonck. "Versta me niet verkeerd, ik kijk enorm op naar mijn oom, maar ik probeer nu toch vooral mijn eigen naam te maken in het peloton."