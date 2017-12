BMC-nieuwkomer Roelandts: "Er zullen kansen komen in sprints en rittenkoersen"

"Ik denk dat het duidelijk is dat Greg de absolute kopman is voor het voorjaar. Dat verdient hij ook. Ik moet zo diep mogelijk meegaan in de finales, zeker in de Ronde. Het is zijn droom om die te winnen en de ploeg zal volledig in zijn dienst staan."

"Ik moet nog samenzitten met de sportdirecteurs, maar ik heb al een klein gesprek gehad en ik denk dat ik ergens in het voorjaar een kans zal krijgen om eens mijn eigen ding te doen. Dat is ook belangrijk voor de motivatie. Ik denk dat ze weten waarom ze mij hebben aangetrokken. Ik weet ook wat mij te wachten staat."

"In bepaalde koersen zal ik ook mijn eigen sprint kunnen rijden. Ik krijg een ander profiel na al die jaren. In het voorjaar heb ik misschien iets opgeofferd in vergelijking met Lotto-Soudal, maar daarnaast zullen er kansen komen in sprints en andere rittenkoersen."