Van Avermaet: "Denk dat er iets mogelijk is op het WK"

Op de persdag van BMC in Calpe kon Sporza Greg Van Avermaet strikken voor een interview. "Ik heb een redelijk drukke winter gehad", steekt hij van wal. "Ik heb eerst vakantie genomen en ben dan weer beginnen te trainen. Ik denk dat ik nu op een degelijk niveau zit voor de tijd van het jaar."

Bij BMC verwelkomt Van Avermaet onder anderen Jürgen Roelandts en toptalent Alberto Bettiol. Heeft de olympische kampioen veel inspraak gehad in die transfers? "De ploeg neemt de eindbeslissing, maar je gooit altijd namen op die mogelijk zijn. Jürgen was een van de eersten die in mij opkwamen. Het is leuk om er een Belg bij te hebben en ook iemand die ervaring heeft in de klassiekers en mij kan bijstaan in de finales van de klassiekers na het wegvallen van Daniel Oss (die naar Bora trekt, red)."

Het wordt ook het eerste voorjaar bij de profs voor Nathan Van Hooydonck. "Hij is heel leergierig en heeft een goede ingesteldheid. De eerste jaren kan hij veel leren van mij en andere mannen. Ik denk dat hij een klassiek type is en dat hij over een paar jaar nog redelijk ver kan komen."