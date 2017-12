Teuns: "Vroeger praatte ik enkel met de Belgische pers, nu komen ze van overal"

De ambities zijn dan wel bijgesteld, de doelen voor Teuns blijven wel hetzelfde. "Mijn eerste doel zijn de Ardense klassiekers, van de Brabantse Pijl tot Luik-Bastenaken-Luik. Die laatste zou ik natuurlijk het liefste winnen. Dat zou een droom zijn."

Teuns wordt wel eens de Vlaamse Valverde genoemd, onder meer door Rik Verbrugghe. Die Valverde zal in zijn favoriete koersen de grootste concurrent van Teuns worden. "De weg is nog heel lang om zoals Valverde te worden. Ik heb nu wel al de ervaring van podium te kunnen rijden. Het zal van de vorm afhangen. Hopelijk kan ik het Valverde dan lastig maken."

Later op het jaar kijkt Teuns al uit naar het WK, want in Innsbruck krijgt hij een parcours op zijn maat. "Dat WK zit al in mijn hoofd", geeft Teuns toe, maar welke grote ronde hij zal rijden is nog niet duidelijk. "Voor het werk in de grote rondes kom ik nog tekort. Ik moet nog werken op het hooggebergte en mijn tijdritten zullen altijd een zwak punt blijven. Maar een rit in een grote ronde is ook al mooi."