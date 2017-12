Kittel mag al in Katjoesja-shirt poseren van Lefevere

Marcel Kittel is officieel nog renner van Quick-Step. Toch verscheen hij vandaag op stage in Mallorca al in de nieuwe outfit van Katjoesja.

"Ik heb hem die toestemming gegeven om de hypocrisie van het UCI-systeem aan te tonen. Wij moeten hem wel betalen tot en met 31 december", schrijft Quick-Step-manager Patrick Lefevere op zijn Instagram.

Kittel maakte de overstap naar Katjoesja omdat hij bij Quick-Step de hete adem van Fernando Gaviria in zijn nek voelde.