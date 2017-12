Gaviria en Quick-Step verschijnen aan de start in nieuwe Colombiaanse koers

Na een boerenjaar met maar liefst 14 overwinningen is Fernando Gaviria alweer hard aan het trainen voor het nieuwe seizoen. Net als in 2017 opent de 23-jarige Colombiaan zijn jaar in de Ronde van San Juan, die van 21 tot 28 januari gereden wordt. "Koersen in Argentinië is speciaal voor mij", zegt Gaviria, die vorig jaar 2 ritten won in San Juan. "Het was daar dat een paar jaar geleden de deur naar een profcontract openging."

"Ik hou van alles ginder, van de koers, de geweldige steun en de warme ontvangst door de fans. Ik kan niet wachten om terug te keren en mijn seizoen hopelijk weer goed te beginnen."

Na de Ronde van San Juan reist Gaviria door naar zijn thuisland Colombia, waar hij aan de start verschijnt van de eerste editie van rittenkoers Colombia Oro y Paz (6-11 februari). "Ik kan niet beschrijven hoe trots ik ben om als prof een rittenkoers te kunnen rijden voor mijn familie, vrienden en landgenoten."

"Ik heb hier nog maar 1 keer als prof gekoerst, vorig jaar tijdens het nationaal kampioenschap. Nu zal het totaal anders zijn en dat maakt me enorm gelukkig. Ik droom hier al van sinds ik klein was. Ik ben nu al aan het aftellen", aldus Gaviria.