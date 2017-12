Boonen: "Na een tijdje worden die prijsuitreikingen een beetje vervelend"

Julien Vermote kreeg de prijs voor beste knecht. "Die erkenning van de buitenwereld is fijn. Binnen de ploeg waardeerden ze mijn werk al wel, maar bij zo'n stemming merk je dat mijn werk in de Tour een grote impact gehad heeft."

"Ik heb de voorbije jaren en in andere wedstrijden ook al veel op kop gereden, maar de Tour blijft een heel belangrijk uithangbord."

Vermote ging al eens op stage met zijn nieuwe ploeg Dimension Data. "De sfeer in de ploeg zit goed. Er waren regelmatig recepties en etentjes. Er is nog tijd genoeg om in vorm te komen. Ik voel alleszins dat er geloof is in mij, maar ik kan nog geen uitspraak doen over de resultaten die ik hoop te rijden."