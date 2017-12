Gilbert over rollercoaster in Gold Race: "Toch een beetje een shock"

Philippe Gilbert geeft zijn Poolse medevluchter lik op stuk in de sprint, maar meteen na zijn 4e Amstel Gold Race beseft de toenmalige Belgische kampioen dat er iets schort.

"Toen ik van mijn fiets kroop, was de superintense pijn er weer. Ik wist niet meteen hoe ernstig het was, want ik moest het protocol nog aflopen: podium, interviews, persconferentie en dopingcontrole."

"Er zat bloed in mijn urine en toen hebben we gezien dat er iets niet normaal was. Ik moest naar het ziekenhuis en dat was het begin van de pech."

"Mijn vertrouwen was erg hoog na die zege. Ik dacht dat we 's avonds nog wat zouden vieren, maar niet te veel, want ik wou Luik-Bastenaken-Luik nog winnen."

"Ik zag alles terugkomen zoals in 2011, alle mooie overwinningen. Ik wist dat het met mijn vorm mogelijk was. Ik was echt nog gemotiveerd voor de komende week en plots was alles gedaan. Dat was raar."