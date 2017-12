Van Avermaet, D'hoore en Lambrecht krijgen nieuw exemplaar van Kristallen Fiets

In 2018 wil ik er weer staan van de Omloop tot de Gold Race. Welke koersen je dan wint, maakt niet echt uit. De Ronde van Vlaanderen is elk jaar een doel, maar ik won nog nooit. Die koers ligt me eigenlijk het best, maar details bepalen de uitkomst.

In 2018 wil ik er weer staan van de Omloop tot de Gold Race. Welke koersen je dan wint, maakt niet echt uit. De Ronde van Vlaanderen is elk jaar een doel, maar ik won nog nooit. Die koers ligt me eigenlijk het best, maar details bepalen de uitkomst.

Zijn eerste reactie in het Casino van Knokke was wel grappig: "Ik zag Phil (Gilbert, red) niet zitten in de zaal, dus was ik vrij zeker dat ik zou winnen. De trofeeënkast die ik liet maken begint nu al aardig aan te dikken. Mijn Flandriens staan er ook in, de UCI WorldTour-trofee, mijn kassei en het goud van Rio."

Zijn doelen voor 2018 kent hij al: "Ik wil er weer staan van de Omloop tot de Gold Race. Welke koersen je dan wint, maakt niet echt uit. De Ronde van Vlaanderen is elk jaar een doel, maar ik won nog nooit. Die koers ligt me eigenlijk het best, maar details bepalen de uitkomst."

Jolien D'hoore moest op de Flandrien nog wereldkampioene cross Sanne Cant laten voorgaan, tot grote verrassing van de veldrijdster. De renster van Wiggle High5 won 11 keer op de weg, waaronder een derde keer het BK, een etappe in de Giro, de Vuelta Challenge en WorldTour-koersen in China, Groot-Brittannië en Noorwegen. Op de piste pakte ze de wereldtitel ploegkoers.

D'hoore zit momenteel in Australië voor haar eerste stage met haar nieuwe ploeg Orica-Scott, maar reageerde in een filmpje: "Dit had ik niet verwacht. Ik ben heel blij. Persoonlijk vind ik dit de mooiste prijs die je kan winnen. Ik wil er iedereen voor bedanken."