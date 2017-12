Backaert: "Zal carrière op termijn moeten opgeven voor de boerderij"

Alsof Frederik Backaert vóór de Ronde van Frankrijk niet bestond: zo kunnen we zijn 2017 misschien wel het best omschrijven. "Of ik nu een bekende Vlaming ben? Dat is in de weken na de Tour wel wat heftiger geweest, maar een BV ben ik niet", vertelde de eeuwige aanvaller een tijdje geleden in de Bende van Annemie op Radio 1.

"Die Tour is wel goed geweest voor mijn naambekendheid. En naambekendheid maakt ook je contract, al zet ploegleider Hilaire Van der Schueren ons vaak met de voetjes op de grond."

"Roy Jans werd in 2014 2e op het BK. Hij was toen ploegmaat. Na de finish ging Hilaire op zijn tenen staan. "Om je met je moeten op de grond te zetten", zei Hilaire tegen Roy. Er is altijd een maar."