Naesen: "Als je er daar wordt afgereden, stop je beter met koersen"

In de E3 Harelbeke moest Oliver Naesen de rol vooraan (even) lossen. Op de Tiegemberg had hij het moeilijk met het tempo van Greg Van Avermaet en Philippe Gilbert.

"Voor de start, bij de briefing van de koers, nam ik zelf even het woord in de bus. Ik noemde alle bergjes op en ik zei: "Op de Tiegem, daar kan niets meer gebeuren. Als je er daar wordt afgereden, stop je beter met koersen." Dus ik kom aan de voet van de Tiegem met het gedacht dat er niets meer kan gebeuren. En dan word ik eraf gereden."

Naesen kon uiteindelijk de aansluiting vooraan opnieuw maken en eindigde de wedstrijd als 3e, na Gilbert en Van Avermaet.