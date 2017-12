Nieuwe outfit AG2R: strepen vervangen ruitjes, bruine broeken blijven

De truitjes van AG2R zijn al jaren een vaste waarde in het peloton en zijn herkenbaar aan de bruine en blauwe kleuren in een ruitvormig patroon. Daar komt verandering in bij de start van het nieuwe seizoen. De ruitjes maken plaats voor strepen in de vertrouwde kleuren.

Toen Oliver Naesen in juni Belgisch kampioen werd, was zijn eerste reactie tegen ploegmakker Jan Bakelants: "Eindelijk van die bruine broeken vanaf!" Slecht nieuws voor Naesen: de bruine broeken zijn ook volgend jaar weer van de partij.