Vandehaute gelooft volop in vernieuwde Omloop: "Een mythisch parcours"

"Dat we niet meer in Gent finishen is een beslissing om louter sportieve redenen. We willen zo de Omloop Het Nieuwsblad meer uitstraling geven", zegt Vandenhaute bij de voorstelling van het nieuwe parcours.

"Elke wedstrijd van de Flanders Classiscs moet zijn eigen identiteit krijgen", benadrukt hij. "De ronde heeft die, Dwars door Vlaanderen kreeg een ander parcours aangemeten, net als de Scheldeprijs en nu ook de Omloop het Nieuwsblad."

"Er was wel een discussiepunt over de aankomstzone. Sommigen wilden de finish in het centrum van Ninove, maar voor mij moest de streep liggen waar ze voorheen lag in de Ronde. En dat is nu een feit."