Hoe zag de wereld eruit toen Rebellin debuteerde? Nirvana, Dehaene en Basic Instinct

Op muziekgebied brengt 1992 voor elk wat wils. Nirvana (Smells like Teen Spirit) en Guns N' Roses (Knocking on Heaven's Door) voor het hardere werk, Whitney Houston (I Will Always Love You) voor de romantische zielen of Snap! (Rhythm is a Dancer) voor de discotheekgangers.

Misschien heeft de jonge Rebellin zich ook wel laten gaan op deze muziek? Of misschien werd hij wel wild van Hansons Mmmbop of de Franse kleuter Jordy met Dur dur d'être Bébé? Of brulde hij mee met de Italiaanse ballade Non Amarmi?