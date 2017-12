Davide Rebellin tekent op zijn 46e (!) voor Belgische continentale ploeg

Davide Rebellin is al prof sinds 1992, maar is de sport dus nog lang niet beu. Hij doet er op zijn 46e nog een jaartje bij, in dienst van de nieuwe Belgische ploeg Natura4Ever-Sovac. Dat continentale team is ontstaan uit een project van de amateurploeg Naturablue Cycling en een Algerijnse continentale ploeg, Velo Club Sovac.

Teammanager Geoffrey Coupé vertoefde dit weekend in Monaco om de onderhandelingen af te ronden. "Dit is voor onze manager een droom die uitkomt", klinkt het. "Davide Rebellin krijgt een belangrijke rol in onze ploeg. Hij voegt zijn sportieve kwaliteiten toe aan de kern en zal met zijn rijke ervaring de jongeren begeleiden."

De 46-jarige Italiaan wordt ploegmaat van onder meer Gaetan Bille, Robin Stenuit en Youcef Reguigui, de Algerijnse kampioen.