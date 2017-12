Meer kasseien in Nokere Koerse: "Meer spektakel voor de kijkers"

De start- en aankomstplaats van Nokere Koerse blijven ongewijzigd. De renners zullen van start gaan in Deinze en finishen in Nokere. Daartussen zitten wel heel wat nieuwigheden, met vooral heel wat kasseien, zoals die van Huisedorp, de Huisepontweg en Wannegemdorp. Deze kasseistroken liggen allemaal in volle finale.

"De wedstrijd is attractiever en zal meer spektakel bieden voor de kijkers", zegt koersdirecteur Rony De Sloover. "Door de toevoeging van enkele pittige kasseizones geven we de mogelijkheid aan de renners om aanvalspogingen te ondernemen in volle finale."

"We willen met ons nieuw parkoers de wedstrijd nog wat meer spankracht geven, zonder daarbij onze ziel te verkopen. Nokereberg blijft immers het hart van de koers, want een aankomst bergop op kasseien is iets unieks."

De jongste editie van Nokere Koerse werd gewonnen door de Fransman Nacer Bouhanni.