Tom Boonen over laatste voorjaar: "Van één ding heb ik spijt"

Parijs-Roubaix was de afscheidskoers van Tom Boonen. "Ik had al vrij snel door dat het mijn dag niet zou zijn, of toch de laatste 50 kilometer. Er zaten iets te veel renners op mijn wiel. Ik was niet zo goed als in de Ronde, want toen had ik mijn beste dag van het jaar. In Roubaix was ik goed, maar ik had niet die dag van de Ronde."

"Ik heb het misschien 50 keer geprobeerd en het was altijd hetzelfde verhaal: Degenkolb of een andere renner zat op mijn wiel en het was gedaan. Ik had zoiets van: het gaat niet lukken."

"Ofwel rijd ik hen eraf, maar dat kon ik die dag niet. Ofwel probeer je iets anders. Toen heb ik tegen Stybar gezegd: doe wat je wil, maar maak dat je weg bent. Het was een beetje te gemakkelijk allemaal, de lakse koershouding van ploegen die toch meer verantwoordelijkheid hadden moeten dragen."