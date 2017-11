Directeur wielerbond over vertrek Dubois: "We zaten op andere golflengte"

"Maar ik wil wel benadrukken dat de prestaties op het WK niet de rechtstreekse aanleiding waren", zegt Jos Smets van de KBWB. "We zullen nooit iemand afrekenen op 1 wedstrijd."

"Dit is ook niet van vandaag op morgen gekomen. Dit is gegroeid. We zijn dan om de tafel gaan zitten om te zien of we nog met elkaar doorgaan. Uiteindelijk is gebleken dat we op een andere golflengte zitten, dat we een andere visie hebben."

"We houden vast aan ons ontwikkelingsprogramma van de nieuwelingen tot de profs. Iedereen mag daar zijn mening over zeggen, ook Jean-Pierre. Maar als de meningen niet meer overeenkomen, is het beter dat de wegen scheiden."