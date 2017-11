Nieuwe tenues voor Team Sky: van zwart naar wit

Team Sky maakt werk van het komende seizoen. Het heeft zonet de nieuwe outfits voor het nieuwe seizoen bekendgemaakt. De vorige seizoenen reden ze in zwarte shirts. Tijdens de afgelopen Ronde van Frankrijk mochten de Sky-renners al in het wit fietsen. Vanaf volgend jaar zullen ze altijd in het wit te zien zijn.

"Onze ambitie voor onze renners is dat ze de beste kleding hebben waarmee ze het beste kunnen presteren", zegt de wielerformatie op haar website. "We geloven dat de 2018-outfit onze beste uitrusting ooit is."

Het "data-patroon" op het shirt blijft en registreert alle overwinningen van Team Sky, inclusief de successen in 2017. De overwinningen van 2010-2016 staan ​​nu op 1 plaats op de rug van de trui. Alle overwinningen uit het seizoen 2017 worden voorgesteld door een patroon in een blauwe band over de voorkant van het shirt.