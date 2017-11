De Plus zit weer op fiets na crash: "Totaal geen vrees in afdalingen"

Wat zijn de plannen van De Plus voor volgend seizoen? "Dat kan ik nu nog moeilijk zeggen. Volgende week zit ik pas samen met de ploegleiding. Er volgt eerst nog een medische check-up bij de dokter om te kijken of alles echt goed genezen is. Als de stages beginnen, zal het programma snel bekend worden."

Wat doet hij op 13 oktober 2018? "Dan zou ik er graag weer bij zijn in Lombardije om er een mooie koers te rijden, hopelijk zonder te vallen. Ik wil zeker terug, want die koers ligt mij, denk ik. Ik heb dat dit jaar ook getoond. Ik maakte alleen een stomme stuurfout diep in de finale."

De Plus' ouders volgden de koers in Italië toen het gebeurde. "Zij hebben er meer last van dan ik. Het is een klein trauma voor hen. Maar ze moeten het proberen te vergeten."