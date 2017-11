Verlengd verblijf voor Antonini en McNally bij Wanty-Groupe Gobert

De Belgische procontinentale wielerformatie Wanty-Groupe Gobert zal volgend wielerseizoen 21 renners tellen. Met de komst van Antonini en McNally is het huiswerk voor volgend seizoen af.

"Antonini en McNally zijn 2 renners die altijd bereid zijn hun werk te doen", verklaart Hilaire Van der Schueren. "Werken in de achtervolging of in de aanval gaan mag niet onderschat worden. Daardoor lijken hun prestaties soms minder, maar hun ploegmaats kunnen op die manier de vruchten van hun arbeid plukken."