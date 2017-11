Vincenzo Nibali is voor de zesde keer Italiaans wielrenner van het jaar

Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) is gisteren in het Toscaanse Calenzano voor de zesde keer in zijn carrière uitgeroepen tot Italiaans wielrenner van het jaar. Nibali won de Giglio d'Oro eerder in 2010, 2012, 2013, 2014 en 2015.

Nibali kreeg 710 stemmen achter zijn naam, ruim meer dan nummers 2 en 3, Matteo Trentin (490 punten) en Diego Ulissi (425). Fabio Aru (360) en Elia Viviani (325) vielen net naast het podium tijdens de 44e editie van de verkiezing.

De vorige week 33 jaar geworden Nibali beleefde een zeer regelmatig 2017. De Siciliaan won een etappe in de Giro en de Vuelta en werd in de respectievelijke eindklassementen derde en tweede.

Tussendoor won hij ook nog de Ronde van Kroatië. Nibali sloot het jaar denderend af met een tweede zege in de Ronde van Lombardije. Nibali volgt op de erelijst snelle man Giacomo Nizzolo op.