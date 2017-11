Lars Petter Nordhaug neemt afscheid van het peloton

Lars Petter Nordhaug zal vanaf volgend seizoen niet meer te zien zijn in het peloton. De Noorse kampioen van 2008 kende afgelopen jaar een tegenvallend seizoen door een CMV-virus. "2017 was een moeilijk jaar voor me met het continu terugkeren van het CMV-virus, wat mijn prestaties heeft beïnvloed gedurende het seizoen", legde de 33-jarige Nordhaug uit.

"Na een moment van reflectie heb ik beslist dat het zowel voor Aqua Blue Sport als voor mezelf het beste is om het team te verlaten", gaat hij voort. "Op 33-jarige leeftijd ben ik trots dat ik kan terugkijken op een lange carrière als professioneel wielrenner."

Nordhaug, die in zijn carrière actief was voor topteams als Sky (2010-2012 en 2015-2016) en Belkin (2013-2014), boekte zijn mooiste overwinning in 2012, met de GP van Montréal. Verder werd hij Noors kampioen op de weg in 2008 en veroverde hij ritzeges in de Ronde van Denemarken (2012), de Ronde van Ierland (2014) en de Ronde van Yorkshire (2015). In die laatste wedstrijd schreef hij ook het eindklassement op zijn naam.

Aqua Blue Sport deelde ook mee dat de Australiër Leigh Howard het team verlaat om zich de komende 2 seizoenen te focussen op het baanwielrennen.